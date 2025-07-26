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Регион
26 июля, 18:02

Украинцы пошли всем селом против беженцев из Покровска из-за 34 котов и 11 собак

В Винницкой области отказались приютить семью из Красноармейска из-за питомцев

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В Винницкой области Украины произошёл конфликт, связанный с размещением эвакуированных. Как сообщает издание Страна.ua, жители села Добрянка отказались принимать семью, переселённую из Красноармейска (Покровска) — контролируемого ВСУ населённого пункта в ДНР.

Причиной отказа стало то, что эвакуированные привезли с собой 11 собак и 34 кошки. Этот инцидент произошёл на фоне расширения программы принудительной эвакуации, которую украинские власти проводят в прифронтовых районах.

«Семье, эвакуированной из Покровска (украинское название Красноармейска — Прим. Life.ru) в село Добрянка Винницкой области не давали заселится в дом местные жители, из-за того что переселенцы приехали с 11 собаками и 34 котами», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в подконтрольных ВСУ районах Донецкой области объявлено о начале принудительной эвакуации семей с несовершеннолетними детьми. Как сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Вадим Филашкин, под эвакуационные мероприятия попадают город Доброполье и девять близлежащих населённых пунктов, где в настоящее время остаются 928 детей, подлежащих обязательному переселению.

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Анастасия Никонорова
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