Украинцы пошли всем селом против беженцев из Покровска из-за 34 котов и 11 собак

В Винницкой области Украины произошёл конфликт, связанный с размещением эвакуированных. Как сообщает издание Страна.ua, жители села Добрянка отказались принимать семью, переселённую из Красноармейска (Покровска) — контролируемого ВСУ населённого пункта в ДНР.

Причиной отказа стало то, что эвакуированные привезли с собой 11 собак и 34 кошки. Этот инцидент произошёл на фоне расширения программы принудительной эвакуации, которую украинские власти проводят в прифронтовых районах.

«Семье, эвакуированной из Покровска (украинское название Красноармейска — Прим. Life.ru) в село Добрянка Винницкой области не давали заселится в дом местные жители, из-за того что переселенцы приехали с 11 собаками и 34 котами», — говорится в сообщении.