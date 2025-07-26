Пробки на подъездах к Крымскому мосту ликвидированы

Движение на подходах к Крымскому мосту нормализовалось — к вечеру субботы скопления транспорта с обеих сторон переправы полностью исчезли. Данные об этом приводит специализированный телеграм-канал, мониторящий ситуацию у моста.

«В настоящее время задержек при подъезде к зонам досмотра не наблюдается ни со стороны Тамани, ни со стороны Керчи», — говорится в сообщении.

Ранее здесь фиксировались значительные пробки — в пиковый период в ожидании проезда стояло более 600 машин.