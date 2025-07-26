Пробки на подъездах к Крымскому мосту ликвидированы
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Движение на подходах к Крымскому мосту нормализовалось — к вечеру субботы скопления транспорта с обеих сторон переправы полностью исчезли. Данные об этом приводит специализированный телеграм-канал, мониторящий ситуацию у моста.
«В настоящее время задержек при подъезде к зонам досмотра не наблюдается ни со стороны Тамани, ни со стороны Керчи», — говорится в сообщении.
Ранее здесь фиксировались значительные пробки — в пиковый период в ожидании проезда стояло более 600 машин.
Ранее Life.ru сообщал, что утром 25 июля на подъездах к Крымскому мосту возникли серьезные пробки. Со стороны Таманского полуострова скопилось около 900 автомобилей, ожидающих проверки вручную, а со стороны Керчи образовалась очередь из более чем 700 транспортных средств.