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Регион
26 июля, 18:10

Пробки на подъездах к Крымскому мосту ликвидированы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Denisenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Denisenko

Движение на подходах к Крымскому мосту нормализовалось — к вечеру субботы скопления транспорта с обеих сторон переправы полностью исчезли. Данные об этом приводит специализированный телеграм-канал, мониторящий ситуацию у моста.

«В настоящее время задержек при подъезде к зонам досмотра не наблюдается ни со стороны Тамани, ни со стороны Керчи», говорится в сообщении.

Ранее здесь фиксировались значительные пробки — в пиковый период в ожидании проезда стояло более 600 машин.

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Ранее Life.ru сообщал, что утром 25 июля на подъездах к Крымскому мосту возникли серьезные пробки. Со стороны Таманского полуострова скопилось около 900 автомобилей, ожидающих проверки вручную, а со стороны Керчи образовалась очередь из более чем 700 транспортных средств.

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Александра Мышляева
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