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26 июля, 18:59

Спецфура с бортовым питанием въехала в терминал аэропорта Пулково

Обложка © Telegram/Северо-Западная транспортная прокуратура

Обложка © Telegram/Северо-Западная транспортная прокуратура

В петербургском аэропорту Пулково произошёл инцидент со спецтранспортом – грузовой автомобиль компании «Аэромар», занимающейся поставками бортового питания, при маневрировании повредил фасадную облицовку терминала. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram.

  • Фото © Telegram/Северо-Западная транспортная прокуратура
    Фото © Telegram/Северо-Западная транспортная прокуратура
  • Фото © Telegram/Северо-Западная транспортная прокуратура
    Фото © Telegram/Северо-Западная транспортная прокуратура
  • Фото © Telegram/Северо-Западная транспортная прокуратура
    Фото © Telegram/Северо-Западная транспортная прокуратура
  • Фото © Telegram/Северо-Западная транспортная прокуратура
    Фото © Telegram/Северо-Западная транспортная прокуратура

Фото © Telegram/Северо-Западная транспортная прокуратура

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Авария произошла из-за того, что водитель неверно оценил габариты машины. Обошлось без пострадавших. Сейчас устраняют последствия происшествия. Прокуратура начала проверку соблюдения требований транспортной безопасности при эксплуатации инфраструктурных объектов аэропорта.

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Анастасия Никонорова
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