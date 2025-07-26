Спецфура с бортовым питанием въехала в терминал аэропорта Пулково
Обложка © Telegram/Северо-Западная транспортная прокуратура
В петербургском аэропорту Пулково произошёл инцидент со спецтранспортом – грузовой автомобиль компании «Аэромар», занимающейся поставками бортового питания, при маневрировании повредил фасадную облицовку терминала. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram.
Авария произошла из-за того, что водитель неверно оценил габариты машины. Обошлось без пострадавших. Сейчас устраняют последствия происшествия. Прокуратура начала проверку соблюдения требований транспортной безопасности при эксплуатации инфраструктурных объектов аэропорта.
А в аэропорту города Сочи во время разгона по взлётной полосе один самолёт зацепил крылом другой, находящийся поблизости.