Спецфура с бортовым питанием въехала в терминал аэропорта Пулково

В петербургском аэропорту Пулково произошёл инцидент со спецтранспортом – грузовой автомобиль компании «Аэромар», занимающейся поставками бортового питания, при маневрировании повредил фасадную облицовку терминала. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram.









Авария произошла из-за того, что водитель неверно оценил габариты машины. Обошлось без пострадавших. Сейчас устраняют последствия происшествия. Прокуратура начала проверку соблюдения требований транспортной безопасности при эксплуатации инфраструктурных объектов аэропорта.