Российские шпажистки завоевали серебро чемпионата мира, уступив француженкам

Сборная России по женскому фехтованию завоевала серебряные медали на чемпионате мира, который проходит в Тбилиси. В финальном поединке российские спортсменки уступили команде Франции.

В решающем матче российские шпажистки – Айзанат Муртазаева, Яна Бекмурзова, Кристина Ясинская и Милен Бавуге Хабимана – со счётом 32:41 проиграли французской команде, в состав которой вошли Александра Луи-Мари, Мари-Флоранс Кандассами, Элоиза Ванриссель и Лорен Ремби.

Чемпионат мира по фехтованию проходит с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Международная федерация фехтования допустила взрослых российских спортсменов до участия в командных соревнованиях лишь в мае текущего года.