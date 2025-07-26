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26 июля, 19:30

Российские шпажистки завоевали серебро чемпионата мира, уступив француженкам

Французские шпажистки на чемпионате мира. Обложка © fie.org

Французские шпажистки на чемпионате мира. Обложка © fie.org

Сборная России по женскому фехтованию завоевала серебряные медали на чемпионате мира, который проходит в Тбилиси. В финальном поединке российские спортсменки уступили команде Франции.

В решающем матче российские шпажистки – Айзанат Муртазаева, Яна Бекмурзова, Кристина Ясинская и Милен Бавуге Хабимана – со счётом 32:41 проиграли французской команде, в состав которой вошли Александра Луи-Мари, Мари-Флоранс Кандассами, Элоиза Ванриссель и Лорен Ремби.

Чемпионат мира по фехтованию проходит с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Международная федерация фехтования допустила взрослых российских спортсменов до участия в командных соревнованиях лишь в мае текущего года.

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Ранее Life.ru писал, что россиянка Софья Великая проиграла украинке и вылетела с чемпионата мира по фехтованию. Россиянка уступила сопернице со счётом 14:15.

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Юния Ларсон
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