«Кинули лопату гiвна»: Фехтовальщица с Украины в бешенстве из-за допуска россиянок на ЧМ

Украинская олимпийская чемпионка 2024 года Елена Кравацкая была в шоке, узнав, что россиянкам позволили участвовать в Чемпионате мира по фехтованию 2025 года в нейтральном статусе. По её словам, распорядители турнира таким образом «кинули в лицо лопату говна» украинцам. Об этом она заявила в соцсетях.

На видео спортсменка с ослепительными винирами на зубах высказывает недовольство тем, что организаторы Чемпионата мира по фехтованию в Грузии посмели разрешить фехтовальщицам из РФ выступить в нейтральном статусе. Она не обошлась без упоминания президента РФ, назвав российских фехтовальщиц «доверенными лицами Путина». Вдобавок её поразило, что Международная федерация фехтования не платила призовые победителям много лет, а в этом году деньги на это нашлись.