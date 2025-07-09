«Кинули лопату гiвна»: Фехтовальщица с Украины в бешенстве из-за допуска россиянок на ЧМ
Спортсменка с Украины Кравацкая в шоке из-за допуска россиян на ЧМ по фехтованию
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Украинская олимпийская чемпионка 2024 года Елена Кравацкая была в шоке, узнав, что россиянкам позволили участвовать в Чемпионате мира по фехтованию 2025 года в нейтральном статусе. По её словам, распорядители турнира таким образом «кинули в лицо лопату говна» украинцам. Об этом она заявила в соцсетях.
На видео спортсменка с ослепительными винирами на зубах высказывает недовольство тем, что организаторы Чемпионата мира по фехтованию в Грузии посмели разрешить фехтовальщицам из РФ выступить в нейтральном статусе. Она не обошлась без упоминания президента РФ, назвав российских фехтовальщиц «доверенными лицами Путина». Вдобавок её поразило, что Международная федерация фехтования не платила призовые победителям много лет, а в этом году деньги на это нашлись.
«Это даже не плевок. Это, знаете, — взять лопату говна и бросить в лицо. Типа, всё ок, мы просто замаскируем деньгами, а вы молчите. Отвратительно. Просто отвратительно», — негодовала чемпионка 2024 года.
Вероятно, «доверенными лицами Путина» российских фехтовальщиц на Украине стали называть с октября 2024 года, когда президент России посетил Центр фехтования в Уфе и сфотографировался с юными шпажистками. Туда он прилетел поучаствовать в форуме «Россия — спортивная держава».