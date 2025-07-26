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Регион
26 июля, 19:58

Воробьёв сообщил о ликвидации аварии в Королёве и подаче воды в дома

Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE

Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил о ликвидации аварии в Королёвe. Коммунальные службы постепенно подают воду в дома жителей.

«Авария в Королёве ликвидирована. Сейчас постепенно возобновляем подачу воды в дома», сообщил Воробьёв в Telegram-канале.

По словам губернатора, сбой произошёл из-за повреждения водовода подрядчиком в процессе строительных работ. Повреждение затронуло чугунную трубу, которая служила более 70 лет.

Воробьёв: Подачу воды в Королёве восстановят в течение нескольких часов
Воробьёв: Подачу воды в Королёве восстановят в течение нескольких часов

Напомним, жители Королёвa столкнулись с полным отсутствием водоснабжения. Также были серьёзные проблемы в работе канализационной системы. Кризис возник из-за масштабного прорыва канализации, который подтопил основные улицы в районе Юбилейный.

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Лия Мурадьян
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