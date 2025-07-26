Воробьёв сообщил о ликвидации аварии в Королёве и подаче воды в дома

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил о ликвидации аварии в Королёвe. Коммунальные службы постепенно подают воду в дома жителей.

«Авария в Королёве ликвидирована. Сейчас постепенно возобновляем подачу воды в дома», — сообщил Воробьёв в Telegram-канале.

По словам губернатора, сбой произошёл из-за повреждения водовода подрядчиком в процессе строительных работ. Повреждение затронуло чугунную трубу, которая служила более 70 лет.