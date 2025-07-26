В Приморье полиция начала проверку после гибели амурского тигра в ДТП

Ранним утром в субботу, 29 июля, на 682-м километре автодороги Хабаровск – Владивосток произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб амурский тигр. Сотрудники полиции Приморского края проводят проверку по факту наезда на животное.

Сообщение о столкновении автомобиля с диким животным поступило в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску в 05:15. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, 36-летний житель села Черниговка, имеющий 16-летний стаж вождения, ехал на автомобиле Volkswagen Touareg со стороны Уссурийска в направлении Владивостока со скоростью, которая не позволяла ему тщательно контролировать движение. Когда амурский тигр начал пересекать проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, водитель не принял мер к снижению скорости и наехал на хищника. В результате столкновения тигр погиб на месте происшествия. Водитель автомобиля не пострадал.

В полиции отметили, что ранее приморца неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение установленной скорости движения. Сейчас проводится проверка по факту ДТП. По её результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.