Хакер слил 72 тысячи фотографий девушек сервиса Tea с отзывами на мужчин

Хакеры слили данные приложения Tea, предназначенного для анонимных отзывов женщин о мужчинах. База с фотографиями пользователей появилась в открытом доступе на платформе Google Firebase.

Стоит отметить, что злоумышленник слил данные только тех девушек, которые оставляли негативные отклики. По данным СМИ, размер массива данных превысил 59 ГБ.

По информации компании, утечка затронула около 72 000 изображений — селфи, и фотографии документов, которые пользователи отправляли для верификации. Также слили изображения, связанные с постами, комментариями и перепиской. Большую часть данных собрали более двух лет назад. Утечка затронула только зарегистрированных пользователей, которые создали аккаунт до февраля 2024 года.

В Tea отметили, что контактные данные, включая электронные адреса и номера телефонов, не попали в открытый доступ. Представители компании объяснили, что изображения хранились в рамках политики по борьбе с онлайн-абьюзом и кибербуллингом.

После инцидента платформа пригласила внешних экспертов по информационной безопасности. Она сообщила об устранении уязвимости и внедрении дополнительных мер защиты.