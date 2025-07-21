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21 июля, 08:47

«На свой страх и риск»: Российские бизнесмены рассказали, как защищаются от хакеров

«Газета.ru»: Всего 10% российских бизнесменов не боятся хакерских атак

Хакер. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Хакер. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Лишь 10% российских предпринимателей не боятся хакерских атак, следует из исследования с участием 1400 владельцев и топ-менеджеров компаний из сфер малого и среднего бизнеса, результаты которого публикует «Газета.ru». По данным издания, ещё 6% респондентов уверены, что их бизнес не представляет интереса для злоумышленников.

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Тем не менее почти четверть (24%) руководителей понимают, что хакерская атака может полностью парализовать деятельность их компании. В то же время 38% чётко не осознают, как именно утечка данных или кибермошенничество могут ударить по их бизнесу. При этом 64% предпринимателей проявляют интерес к вопросам цифровой безопасности и хотели бы расширить свои знания. Однако 10% признались, что им не хватает проверенных и доступных источников информации.

Что касается уже реализуемых мер защиты, то примерно 42% компаний проводят обучение сотрудников по вопросам кибербезопасности. В то же время лишь 12% предприятий имеют в штате профильных специалистов. Столько же бизнесменов работают «на свой страх и риск», не имея достаточных ресурсов или времени для обеспечения защиты.

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Примечательно, что за последние годы наблюдается снижение числа специалистов, которые пытаются перейти в сферу IT. Это связано с повышением порога входа в отрасль, привычных курсов теперь недостаточно для успешного старта. Сегодня в профильных компаниях на младшие позиции чаще рассматривают людей до 23–25 лет, получивших образование в специализированных вузах или колледжах.

Борис Эльфанд
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