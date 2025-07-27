Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил, чтобы Украина стала буферным государством между Россией и Европейским союзом, вместо того чтобы стремиться к полноправному членству Киева в ЕС. Об этом он заявил в интервью изданию Telex.

По словам Орбана, вступление Украины в Евросоюз превратит Венгрию в поле войны, поскольку конфликт географически затронет соседние регионы, что недопустимо. Он подчеркнул, что это «не тактический, а экзистенциальный вопрос», способный привести к гибели множества венгерских молодых людей.

Орбан отметил, что Венгрия не считает Украину врагом и предлагает ей стать буферным государством с договорным сотрудничеством с Евросоюзом. По его мнению, такой вариант не создает рисков войны, в отличие от полноправного членства Киева в ЕС. Премьер-министр провёл параллели с историей Венгрии, которая сама «была западной окраиной Советского Союза», подчеркнув, что «номер дома страны нельзя изменить».

Премьер-министр также напомнил, что ещё год назад советовал Украине двигаться в сторону перемирия с Россией на более выгодных условиях, но это не произошло, и теперь Киев «платит высокую цену».