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27 июля, 02:29

Рубио заявил, что США рассчитывают на уважительное сотрудничество с Китаем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Linscott

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Linscott

Вашингтону и Пекину нужно поддерживать отношения, заявил госсекретарь США Марко Рубио. В интервью телеканалу Fox News он подчеркнул, что обеим странам нужно искать возможности для совместной работы.

«Соединённые Штаты и Китай — две самые могущественные и важные страны в мире. <…> Мы должны уметь разговаривать с ними», — сказал Рубио.

Он также затронул проблемы в отношениях. Рубио указал, что китайские компании могут свободно заходить на рынок США, тогда как рынок КНР закрыт для американцев. По его словам, подобная ситуация продолжается длительное время.

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Госсекретарь планирует восстановить баланс в торговле. Он считает, что надо работать с Китаем, чтобы избежать недоразумений. Рубио добавил, что Вашингтон рассчитывает на уважительные отношения с Пекином, но в вопросах разногласий всегда должны оставаться на своей стороне.

Напомним, что на одном из последних заседаний Совета Безопасности ООН произошёл конфликт между представителями Китая и США из-за ситуации на Украине. Американская сторона жестко осудила действия Пекина, заявив, что Поднебесная якобы «поддерживает агрессию России», поставляя детали для дронов.

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Лия Мурадьян
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