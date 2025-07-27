Рубио заявил, что США рассчитывают на уважительное сотрудничество с Китаем

Вашингтону и Пекину нужно поддерживать отношения, заявил госсекретарь США Марко Рубио. В интервью телеканалу Fox News он подчеркнул, что обеим странам нужно искать возможности для совместной работы.

«Соединённые Штаты и Китай — две самые могущественные и важные страны в мире. <…> Мы должны уметь разговаривать с ними», — сказал Рубио.

Он также затронул проблемы в отношениях. Рубио указал, что китайские компании могут свободно заходить на рынок США, тогда как рынок КНР закрыт для американцев. По его словам, подобная ситуация продолжается длительное время.

Госсекретарь планирует восстановить баланс в торговле. Он считает, что надо работать с Китаем, чтобы избежать недоразумений. Рубио добавил, что Вашингтон рассчитывает на уважительные отношения с Пекином, но в вопросах разногласий всегда должны оставаться на своей стороне.