Мальчику из России разорвало кожу и мышцы до кости в клубе отеля в Анталье

Мальчика из России госпитализировали в Турции после того, как ему разрезало кожу и мышцы до кости в детском клубе отеля. О жуткой истории стало известно SHOT.

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Коллаж © Life.ru. Фото © SHOT

Ребёнок пострадал во время заселения семьи из Татарстана в номер отеля в Анталье. Двоих детей родители оставили в детском клубе, чтобы заняться оформлением. Однако уже через 20 минут их попросили срочно прийти туда. Оказалось, что один из сыновей попытался перелезть через забор, но острый зубец порезал ему кожу и мышцы до кости.

В детском клубе мальчику не смогли помочь, поэтому напуганный ребёнок добежал до бара, где незнакомцы перевязали его руку. После этого его оперативно доставили в больницу, где зашили глубокую рану.