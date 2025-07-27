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Регион
27 июля, 07:05

Мальчику из России разорвало кожу и мышцы до кости в клубе отеля в Анталье

Мальчика из России госпитализировали в Турции после того, как ему разрезало кожу и мышцы до кости в детском клубе отеля. О жуткой истории стало известно SHOT.

Видео © SHOT

Коллаж © Life.ru. Фото © SHOT

Коллаж © Life.ru. Фото © SHOT

Ребёнок пострадал во время заселения семьи из Татарстана в номер отеля в Анталье. Двоих детей родители оставили в детском клубе, чтобы заняться оформлением. Однако уже через 20 минут их попросили срочно прийти туда. Оказалось, что один из сыновей попытался перелезть через забор, но острый зубец порезал ему кожу и мышцы до кости.

В детском клубе мальчику не смогли помочь, поэтому напуганный ребёнок добежал до бара, где незнакомцы перевязали его руку. После этого его оперативно доставили в больницу, где зашили глубокую рану.

Россияне попали в очаг антисанитарии в Анталье, отдав за путёвки 700 тысяч рублей
Россияне попали в очаг антисанитарии в Анталье, отдав за путёвки 700 тысяч рублей

А, отправившись в Египет за долгожданным отдыхом, российские туристы оказались неприятно удивлены, попав в отель Sunrise Alora Aqua Park Resort, находящийся в стадии активной стройки. Вместо обещанного морского пейзажа, их взору открылись строительные площадки. Путёвка на неделю обошлась паре почти в 200 тысяч рублей.

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Коллаж © Life.ru. Фото © SHOT

Андрей Бражников
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