Мальчику из России разорвало кожу и мышцы до кости в клубе отеля в Анталье
Мальчика из России госпитализировали в Турции после того, как ему разрезало кожу и мышцы до кости в детском клубе отеля. О жуткой истории стало известно SHOT.
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Ребёнок пострадал во время заселения семьи из Татарстана в номер отеля в Анталье. Двоих детей родители оставили в детском клубе, чтобы заняться оформлением. Однако уже через 20 минут их попросили срочно прийти туда. Оказалось, что один из сыновей попытался перелезть через забор, но острый зубец порезал ему кожу и мышцы до кости.
В детском клубе мальчику не смогли помочь, поэтому напуганный ребёнок добежал до бара, где незнакомцы перевязали его руку. После этого его оперативно доставили в больницу, где зашили глубокую рану.
А, отправившись в Египет за долгожданным отдыхом, российские туристы оказались неприятно удивлены, попав в отель Sunrise Alora Aqua Park Resort, находящийся в стадии активной стройки. Вместо обещанного морского пейзажа, их взору открылись строительные площадки. Путёвка на неделю обошлась паре почти в 200 тысяч рублей.