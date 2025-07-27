Порошки и таблетки: Российских морпехов поразили странные находки в логовах ВСУ под Сумами
Российские морпехи находят на позициях ВСУ под Сумами неизвестные препараты
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Российские военные регулярно находят на отбитых у ВСУ позициях странные порошки и таблетки неизвестного происхождения. Об этом рассказал офицер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота РФ с позывным Криптонец.
«Недавно нашли мензурку. В ней две белые таблетки, одна розовая. Порошки какие-то тоже часто находим. Но мы-то знать не знаем, что это такое, лабораторию в штурм не потащишь. Поэтому просто утилизируем», — сказал Криптонец в беседе с РИА «Новости».
А ранее сообщалось, что украинские боевики во время побега из Курской области не забрали с собой множество экземпляров западного оружия и техники, трофеями в итоге завладели бойцы ВС РФ. Добыча попала на видео из населённых пунктов Косица и Черкасское Поречное.