Стало известно, кто не даёт Трампу закончить конфликт на Украине
Глава МИД Венгрии Сийярто: Байден и ЕС мешают Трампу в переговорах по Украине
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Президент США Дональд Трамп смог бы успешно вывести переговоры по Украине на эффективный уровень, но ему помешали европейские политики, а также ошибки, допущенные его предшественником Джо Байденом. Об этом рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА «Новости».
«Если бы бывший президент Байден и если бы европейские лидеры не препятствовали мирным усилиям президента Трампа в последние полгода, он мог бы добиться гораздо большего успеха по сравнению с нынешней ситуацией», — отметил он.
Сийярто уверен, что продолжающаяся гибель мирного населения и солдат в боевых действиях на Украине — это следствие неразумных действий Европы и ряда американских политиков, на которых лежит вина за продолжающиеся боевые действия.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News заявил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему проявляет интерес к разрешению конфликта на Украине и ожидает от России конкретных шагов для его завершения. Он также добавил, что Трамп разочарован отсутствием результатов своих «хороших взаимодействий и телефонных разговоров» с президентом России Владимиром Путиным.