Президент США Дональд Трамп смог бы успешно вывести переговоры по Украине на эффективный уровень, но ему помешали европейские политики, а также ошибки, допущенные его предшественником Джо Байденом. Об этом рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА «Новости».

«Если бы бывший президент Байден и если бы европейские лидеры не препятствовали мирным усилиям президента Трампа в последние полгода, он мог бы добиться гораздо большего успеха по сравнению с нынешней ситуацией», — отметил он.

Сийярто уверен, что продолжающаяся гибель мирного населения и солдат в боевых действиях на Украине — это следствие неразумных действий Европы и ряда американских политиков, на которых лежит вина за продолжающиеся боевые действия.