Разведка Южной Кореи анонсировала крупное наступление Армии России на Украине
Reuters: Разведка Южной Кореи сообщила о скором наступлении России на Украине
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Российские вооружённые силы в ближайшее время могут начать масштабное наступление в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает агентство Reuters, ссылающееся на южнокорейскую разведку. При этом официальных данный источник не предоставляет.
Причиной таких выводов называется прибытие в Пхеньян высокопоставленного сотрудника Совбеза России. Кроме того, южнокорейская разведка предполагает, что КНДР якобы формирует новые подразделения для оказания поддержки России.
Ранее Life.ru рассказал о начавшейся летней атаки со стороны наших парней. Известно, что бойцы ВС РФ перешли в наступление сразу на нескольких направлениях одновременно. По предварительным данным, речь может идти о давно ожидаемом летнем прорыве.