Разведка Южной Кореи анонсировала крупное наступление Армии России на Украине

Российские вооружённые силы в ближайшее время могут начать масштабное наступление в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает агентство Reuters, ссылающееся на южнокорейскую разведку. При этом официальных данный источник не предоставляет.

Причиной таких выводов называется прибытие в Пхеньян высокопоставленного сотрудника Совбеза России. Кроме того, южнокорейская разведка предполагает, что КНДР якобы формирует новые подразделения для оказания поддержки России.