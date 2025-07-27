Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 08:31

Разведка Южной Кореи анонсировала крупное наступление Армии России на Украине

Reuters: Разведка Южной Кореи сообщила о скором наступлении России на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Российские вооружённые силы в ближайшее время могут начать масштабное наступление в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает агентство Reuters, ссылающееся на южнокорейскую разведку. При этом официальных данный источник не предоставляет.

Причиной таких выводов называется прибытие в Пхеньян высокопоставленного сотрудника Совбеза России. Кроме того, южнокорейская разведка предполагает, что КНДР якобы формирует новые подразделения для оказания поддержки России.

В Кремле ответили на вопрос о будущем отношений между Россией и Украиной
В Кремле ответили на вопрос о будущем отношений между Россией и Украиной

Ранее Life.ru рассказал о начавшейся летней атаки со стороны наших парней. Известно, что бойцы ВС РФ перешли в наступление сразу на нескольких направлениях одновременно. По предварительным данным, речь может идти о давно ожидаемом летнем прорыве.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • КНДР
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar