Мем-ворон из тыквы: Кто такой Скебоб и почему он стал так популярен

В Сети завирусился мем про Скебоба — это забавная птица, напоминающая мультяшную ворону. У неё округлое тело, перья, торчащие в разные стороны, и крупный клюв. Чудаковатое создание стало героем множества роликов, на которых устраивает смешные выходки.

Мем пришёл в Россию из США. Создательницей Скебоба является американская художница Джен Норпхен, которая занимается изготовлением различных фигурок из высушенной тыквы, сообщает 360.ru. Десять лет назад она разместила в соцсетях фотографию с изображением забавных птиц из тыквы и подписала её «Вороны». Через два года она опубликовала в Pinterest снимок другой работы под названием «Домашний ворон… такой должен быть у каждого».

Под фотографией восьмилетней давности появились многочисленные комментарии, в которых пользователи называли изображённых птиц Скебобами. Точное значение имени неизвестно. По одной из версий, Скебоб может быть пародией на слово «скибоб» — зимний снаряд для катания. По другой, это набор забавных звуков. Также есть предположения, что кличка птицы созвучна с именем популярного анимационного персонажа Спанч Боба.