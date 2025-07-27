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Регион
27 июля, 08:58

Путин заявил Жапарову о важности дружбы России и Киргизии для Евразии

Обложка © ТАСС / Григорий Сысоев

Обложка © ТАСС / Григорий Сысоев

Президент РФ Владимир Путин обратился с поздравительным словом к своему коллеге из Киргизии Садыру Жапарову в связи с 25-летием подписания декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнёрстве двух стран. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Примите сердечные поздравления по случаю знаменательного юбилея — 25-летия подписания Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнёрстве между нашими странами. Декларация 2000 года положила начало современному этапу межгосударственных связей России и Киргизии. Подписание этого важного документа создало условия для качественного наращивания двустороннего диалога и сотрудничества на ключевых направлениях», — отметил российский лидер.

Путин уверен, что страны вместе обеспечат дальнейшее динамичное развитие российско-киргизских отношений, а также конструктивного взаимодействия в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур. По его убеждению, дружба двух государств отвечает коренным интересам дружественных народов. Партнёрство РФ и Кыргызстана идёт в русле обеспечения безопасности, стабильности и благополучия на евразийском пространстве, добавил президент.

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Ранее киргизские власти предложили ввести тестирование на знание русского языка для детей трудовых мигрантов, собирающихся переехать в Россию. Этот вопрос обсуждался на встрече заместителя министра иностранных дел Киргизии Алмаза Имангазиева с российским послом в Бишкеке Сергеем Вакуновым.

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Татьяна Миссуми
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