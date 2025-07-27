«Жестоко и цинично»: Россия осудила убийство людей из миномётов в здании суда в Иране
Посольство РФ выразило соболезнования семьям погибших при теракте в Захедане
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Российское посольство в Иране выразило глубокие соболезнования семьям погибших в результате теракта, произошедшего у здания суда в городе Захедан на юго-востоке Ирана. Данное заявление опубликовали в официальном Telegram-канале российского посольства в Иране.
«Выражаем искренние соболезнования родственникам и близким погибших в результате теракта в Захедане 26 июля, а также желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении.
Всё случилось около судебного управления. Здание подверглось вооружённому нападению неизвестных лиц, они открыли стрельбу, войдя внутрь, и начали стрелять по прохожим. Всего, по информации местных новостных агентств, погибли 6 и пострадали 22 человека. Сообщается, что среди погибших были женщина и новорождённый ребенок. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), признанная в Иране террористической. Она заявила, что применила миномёты и гранаты.
В заявлении диппредставительства также содержится решительное осуждение данной трагедии. Российская сторона назвала произошедшее циничными и жестокими атаками, жертвами которых стали, в том числе, дети.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Америка снова может повторить свои удары по иранским ядерным объектам если возникнет такая необходимость. Информацию об этом глава Белого дома сообщил в социальной сети Truth Social.