«Жестоко и цинично»: Россия осудила убийство людей из миномётов в здании суда в Иране

Российское посольство в Иране выразило глубокие соболезнования семьям погибших в результате теракта, произошедшего у здания суда в городе Захедан на юго-востоке Ирана. Данное заявление опубликовали в официальном Telegram-канале российского посольства в Иране.

«Выражаем искренние соболезнования родственникам и близким погибших в результате теракта в Захедане 26 июля, а также желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении.

Всё случилось около судебного управления. Здание подверглось вооружённому нападению неизвестных лиц, они открыли стрельбу, войдя внутрь, и начали стрелять по прохожим. Всего, по информации местных новостных агентств, погибли 6 и пострадали 22 человека. Сообщается, что среди погибших были женщина и новорождённый ребенок. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), признанная в Иране террористической. Она заявила, что применила миномёты и гранаты.

В заявлении диппредставительства также содержится решительное осуждение данной трагедии. Российская сторона назвала произошедшее циничными и жестокими атаками, жертвами которых стали, в том числе, дети.