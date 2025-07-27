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Регион
27 июля, 10:26

Эксперт спрогнозировал отток работающих пенсионеров с рынка труда в ближайшие два года

Профессор Сафонов: 1,2 млн работающих пенсионеров могут уйти с рынка труда РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

От 500 тысяч до 1,2 миллиона работающих российских пенсионеров могут покинуть рынок труда в 2025-2026 годах, если сохранится текущая тенденция сокращения продолжительности их трудовой деятельности. Такой прогноз в беседе с РИА «Новости» озвучил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Если в 2025 году тенденция сокращения стажа пенсионеров остаётся прежней, то можно предположить, что к середине 2026 года рынок труда покинут граждане, вышедшие на пенсию в 2022 году в пределах от 500 тысяч до 1,2 миллиона человек»,заявил эксперт в разговоре с агентством.

Сафонов пояснил, что точные масштабы оттока пенсионеров с рынка труда будут зависеть от реакции работодателей и общей экономической ситуации. Он сослался на данные Росстата, согласно которым средняя продолжительность работы после выхода на пенсию в 2024 году составила 2,2 года.

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На днях Life.ru сообщал, что 1 августа работающим пенсионерам проиндексируют выплаты. Будет увеличена та часть пенсии, которая формируется за счёт страховых взносов, сделанных в прошлом году.

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Юрий Лысенко
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