ПВО России за сутки уничтожили 291 дрон и 3 снаряда Vampire

Как уточнили в ведомстве, за указанный период были уничтожены 2 управляемые авиабомбы, 3 реактивных снаряда чешского производства Vampire из систем залпового огня, а также 291 летательный аппарат-беспилотник.

Ранее Life.ru сообщал, что сегодня утром российские системы противовоздушной обороны сбили очередной украинский беспилотник в небе над Псковской областью. Это был уже седьмой дрон, уничтоженный за сутки. Уточнялось, что противник использует БПЛА, оснащённые кассетными боеприпасами, сохраняющими угрозу даже после поражения летательного аппарата.