Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 09:50

ПВО России за сутки уничтожили 291 дрон и 3 снаряда Vampire

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

За последние 24 часа российские силы противовоздушной обороны перехватили 3 реактивных снаряда Vampire и 291 беспилотник самолётного типа. Данные о результатах работы ПВО предоставило Министерство обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, за указанный период были уничтожены 2 управляемые авиабомбы, 3 реактивных снаряда чешского производства Vampire из систем залпового огня, а также 291 летательный аппарат-беспилотник.

Нейрохирург погиб в результате атак ВСУ на Херсонщину, ранены 8 человек
Нейрохирург погиб в результате атак ВСУ на Херсонщину, ранены 8 человек

Ранее Life.ru сообщал, что сегодня утром российские системы противовоздушной обороны сбили очередной украинский беспилотник в небе над Псковской областью. Это был уже седьмой дрон, уничтоженный за сутки. Уточнялось, что противник использует БПЛА, оснащённые кассетными боеприпасами, сохраняющими угрозу даже после поражения летательного аппарата.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar