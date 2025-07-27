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Регион
27 июля, 10:19

Убийства без запретов: Командиры ВСУ дали бойцам «кровавый карт-бланш»

Омбудсмен Морозова: ВСУ получили карт-бланш на преступления против гражданских

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Командование ВСУ и иностранные наёмники получили негласное одобрение на любые противоправные действия в зоне СВО, рассказала уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. По её словам, украинских солдат ничего не удерживает от совершения военных преступлений против гражданских.

«Достаточно взглянуть на те ужасы и зверства, которые творили ВСУ на территории Курской области. Украинским боевикам и иностранным наёмникам, по сути, дан полный карт-бланш на военные преступления и любые бесчинства в отношении мирного населения», рассказала Морозова РИА «Новости».

Омбудсмен связала эту ситуацию с моральной деградацией киевского руководства и западных кураторов, отметив целенаправленную кампанию по дегуманизации жителей Донбасса и России. По её мнению, развязанная пропагандистская война создала атмосферу вседозволенности для украинских военных.

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Ранее сообщалось, что в районе Сумской области отмечается активность формирований наёмников южноамериканского происхождения. Установлено, что бразильские и колумбийские контрактники проходят службу в составе 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, где принимают непосредственное участие в боевых операциях.

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Анастасия Никонорова
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