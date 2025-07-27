Командование ВСУ и иностранные наёмники получили негласное одобрение на любые противоправные действия в зоне СВО, рассказала уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. По её словам, украинских солдат ничего не удерживает от совершения военных преступлений против гражданских.

«Достаточно взглянуть на те ужасы и зверства, которые творили ВСУ на территории Курской области. Украинским боевикам и иностранным наёмникам, по сути, дан полный карт-бланш на военные преступления и любые бесчинства в отношении мирного населения», — рассказала Морозова РИА «Новости».

Омбудсмен связала эту ситуацию с моральной деградацией киевского руководства и западных кураторов, отметив целенаправленную кампанию по дегуманизации жителей Донбасса и России. По её мнению, развязанная пропагандистская война создала атмосферу вседозволенности для украинских военных.