Убийства без запретов: Командиры ВСУ дали бойцам «кровавый карт-бланш»
Омбудсмен Морозова: ВСУ получили карт-бланш на преступления против гражданских
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Командование ВСУ и иностранные наёмники получили негласное одобрение на любые противоправные действия в зоне СВО, рассказала уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. По её словам, украинских солдат ничего не удерживает от совершения военных преступлений против гражданских.
«Достаточно взглянуть на те ужасы и зверства, которые творили ВСУ на территории Курской области. Украинским боевикам и иностранным наёмникам, по сути, дан полный карт-бланш на военные преступления и любые бесчинства в отношении мирного населения», — рассказала Морозова РИА «Новости».
Омбудсмен связала эту ситуацию с моральной деградацией киевского руководства и западных кураторов, отметив целенаправленную кампанию по дегуманизации жителей Донбасса и России. По её мнению, развязанная пропагандистская война создала атмосферу вседозволенности для украинских военных.
Ранее сообщалось, что в районе Сумской области отмечается активность формирований наёмников южноамериканского происхождения. Установлено, что бразильские и колумбийские контрактники проходят службу в составе 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, где принимают непосредственное участие в боевых операциях.