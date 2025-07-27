Появилось видео из квартиры в Петербурге, где нашли три трупа
Три тела обнаружили в квартире по улице Штурманская в Санкт-Петербурге
Три трупа найдены в квартире по улице Штурманская в Санкт-Петербурге, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. На телах супружеской пары и их знакомого не было обнаружено видимых признаков насильственной смерти, сообщили в СК.
В Санкт-Петербурге найдены тела троих местных жителей. Видео © Telegram / Питерский Следком
«Следователем следственного отдела по Московскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по факту гибели женщины и двоих мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.
Причина смерти троих человек будет установлена в ходе проведения судебно-медицинского исследования. Следователи уже провели осмотр места происшествия и выполнили комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее Life.ru рассказал, что в Японии мужчина 10 лет скрывал труп своей матери в квартире. Всё это время он жил вместе с телом родственницы. 60-летний мужчина объяснил поступок боязнью контактов с людьми.
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