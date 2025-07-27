Появилось видео из квартиры в Петербурге, где нашли три трупа

Три трупа найдены в квартире по улице Штурманская в Санкт-Петербурге, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. На телах супружеской пары и их знакомого не было обнаружено видимых признаков насильственной смерти, сообщили в СК.

В Санкт-Петербурге найдены тела троих местных жителей. Видео © Telegram / Питерский Следком

«Следователем следственного отдела по Московскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по факту гибели женщины и двоих мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

Причина смерти троих человек будет установлена в ходе проведения судебно-медицинского исследования. Следователи уже провели осмотр места происшествия и выполнили комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.