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27 июля, 10:35

Появилось видео из квартиры в Петербурге, где нашли три трупа

Три тела обнаружили в квартире по улице Штурманская в Санкт-Петербурге

Три трупа найдены в квартире по улице Штурманская в Санкт-Петербурге, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. На телах супружеской пары и их знакомого не было обнаружено видимых признаков насильственной смерти, сообщили в СК.

В Санкт-Петербурге найдены тела троих местных жителей. Видео © Telegram / Питерский Следком

«Следователем следственного отдела по Московскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по факту гибели женщины и двоих мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

Причина смерти троих человек будет установлена в ходе проведения судебно-медицинского исследования. Следователи уже провели осмотр места происшествия и выполнили комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Ранее Life.ru рассказал, что в Японии мужчина 10 лет скрывал труп своей матери в квартире. Всё это время он жил вместе с телом родственницы. 60-летний мужчина объяснил поступок боязнью контактов с людьми.

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Обложка © Telegram / Питерский Следком

Наталья Афонина
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