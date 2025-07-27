В Новокузнецке подросток сбежал из дома, чтобы начать взрослую жизнь
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В Новокузнецке 16-летний юноша ушёл из дома, решив начать самостоятельную жизнь. Как сообщили в региональном ГУ МВД, его мать заявила о пропаже 8 июля, уточнив, что подросток уже не в первый раз покидал дом без предупреждения.
Полиция опросила друзей парня, проверила возможные места его появления и разослала ориентировки. Информацию о поисках также распространили в СМИ и соцсетях. Однако через 18 дней подросток вернулся сам. Как выяснилось, он несколько дней жил на улице, а потом устроился на подработку на стройке. В итоге один из новых знакомых убедил его связаться с семьёй.
Мать несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Ранее в Екатеринбурге девочка исчезла 13 июля — днём она вернулась из лагеря, но около 13:00 снова ушла из дома. Перед исчезновением подросток активно переписывалась со знакомой по Интернету. Родители связались с этой виртуальной подругой. Та заявила, что девочка якобы гуляет в центре с разряженным телефоном. Однако когда попросили доказательств в виде переписки, девушка внезапно перестала отвечать.