В Москву возвращается жара до +32 градусов после тропических ливней

В конце июля в Москве ожидается постепенное повышение атмосферного давления. Самые высокие показатели — около 749 миллиметров ртутного столба — прогнозируются в понедельник и вторник, рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. По его словам, на протяжении всей следующей недели в городе будет наблюдаться переменная облачность.

Кроме того, не исключена возможность небольших дождей в понедельник, а местами возможны грозы. Во время грозы может усилиться ветер. В дальнейшем погода практически не будет сопровождаться осадками. Что касается температуры, то ночью она будет держаться в пределах 14–16 градусов. В дневные часы в понедельник и вторник ожидается температура около 28–30 градусов. В среду столбики термометров покажут 27–32 градуса, а в четверг — до 26–31 градуса, прогнозируется небольшой дождь.