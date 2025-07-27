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Регион
27 июля, 11:02

В Москву возвращается жара до +32 градусов после тропических ливней

Синоптик Цыганков: В конце июля в Москве ожидается жара до 32 градусов

Москва. Обложка © Life.ru

Москва. Обложка © Life.ru

В конце июля в Москве ожидается постепенное повышение атмосферного давления. Самые высокие показатели — около 749 миллиметров ртутного столба — прогнозируются в понедельник и вторник, рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. По его словам, на протяжении всей следующей недели в городе будет наблюдаться переменная облачность.

Кроме того, не исключена возможность небольших дождей в понедельник, а местами возможны грозы. Во время грозы может усилиться ветер. В дальнейшем погода практически не будет сопровождаться осадками. Что касается температуры, то ночью она будет держаться в пределах 14–16 градусов. В дневные часы в понедельник и вторник ожидается температура около 28–30 градусов. В среду столбики термометров покажут 27–32 градуса, а в четверг — до 26–31 градуса, прогнозируется небольшой дождь.

«Предварительно, 1 августа будет облачно, дождливо с температурой воздуха 25–30 градусов тепла», — заключил собеседник «Вечерней Москвы».

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