Подрезали на дороге и сломали ногу: На Украине беспредельщики-военкомы вручили повестку мотоциклисту
Под Ровно военкомы устроили ДТП с мотоциклистом, чтобы вручить ему повестку
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Сотрудник украинского военкомата спровоцировал ДТП с мотоциклистом при попытке вручить ему повестку, в результате чего мужчина сломал ногу. Об этом сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артём Дмитрук.
«В Ровненской области ТЦК (территориального центра комплектования или военкоматы на Украине. — Прим. Life.ru) пытались мобилизовать мотоциклиста. <...> Сотрудники ТЦК на ходу подрезали мотоциклиста, пытаясь вручить повестку. Мужчина упал и получил перелом ноги», — написал нардеп.
Ранее Life.ru рассказывал, как жители Полтавы заблокировали выезд автобусу ТЦК, где уже находились схваченные «людоловами» мужчины. Люди начали крушить автобус, а некоторые мобилизованные воспользовались удачным моментом и сбежали.