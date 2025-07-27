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27 июля, 11:12

Подрезали на дороге и сломали ногу: На Украине беспредельщики-военкомы вручили повестку мотоциклисту

Под Ровно военкомы устроили ДТП с мотоциклистом, чтобы вручить ему повестку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / deniska_ua

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / deniska_ua

Сотрудник украинского военкомата спровоцировал ДТП с мотоциклистом при попытке вручить ему повестку, в результате чего мужчина сломал ногу. Об этом сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

«В Ровненской области ТЦК (территориального центра комплектования или военкоматы на Украине. — Прим. Life.ru) пытались мобилизовать мотоциклиста. <...> Сотрудники ТЦК на ходу подрезали мотоциклиста, пытаясь вручить повестку. Мужчина упал и получил перелом ноги», — написал нардеп.

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Ранее Life.ru рассказывал, как жители Полтавы заблокировали выезд автобусу ТЦК, где уже находились схваченные «людоловами» мужчины. Люди начали крушить автобус, а некоторые мобилизованные воспользовались удачным моментом и сбежали.

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Юрий Лысенко
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