Подрезали на дороге и сломали ногу: На Украине беспредельщики-военкомы вручили повестку мотоциклисту

Сотрудник украинского военкомата спровоцировал ДТП с мотоциклистом при попытке вручить ему повестку, в результате чего мужчина сломал ногу. Об этом сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

«В Ровненской области ТЦК (территориального центра комплектования или военкоматы на Украине. — Прим. Life.ru) пытались мобилизовать мотоциклиста. <...> Сотрудники ТЦК на ходу подрезали мотоциклиста, пытаясь вручить повестку. Мужчина упал и получил перелом ноги», — написал нардеп.