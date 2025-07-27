В России подскочили цены на аренду SUP-бордов

Стоимость аренды SUP-бордов в этом сезоне выросла на 30–40% из-за всплеска популярности этого вида отдыха. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, в Москве час проката теперь обходится минимум в 1300 рублей, тогда как в прошлом году цена не превышала 900 рублей. В выходные расценки могут достигать и 2500 рублей. Покупка доски также подорожала: если в июле 2023 года её можно было приобрести за 21 000 рублей, то сейчас стоимость начинается от 26 500 рублей.

Эксперты связывают ажиотаж с тем, что SUP-борды стали модным атрибутом летнего отдыха. В отличие от классического сёрфинга, катание на сапах не требует особых навыков, что делает их идеальным вариантом для фотосессий и прогулок по воде.