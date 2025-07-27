Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 11:23

В России подскочили цены на аренду SUP-бордов

SHOT: Стоимость аренды SUP-бордов в этом сезоне выросла на 30–40%

Обложка © Life.ru/Шедеврум

Обложка © Life.ru/Шедеврум

Стоимость аренды SUP-бордов в этом сезоне выросла на 30–40% из-за всплеска популярности этого вида отдыха. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, в Москве час проката теперь обходится минимум в 1300 рублей, тогда как в прошлом году цена не превышала 900 рублей. В выходные расценки могут достигать и 2500 рублей. Покупка доски также подорожала: если в июле 2023 года её можно было приобрести за 21 000 рублей, то сейчас стоимость начинается от 26 500 рублей.

Эксперты связывают ажиотаж с тем, что SUP-борды стали модным атрибутом летнего отдыха. В отличие от классического сёрфинга, катание на сапах не требует особых навыков, что делает их идеальным вариантом для фотосессий и прогулок по воде.

Туристка с пятилетним сыном пропали во время катания на сапе в Дагестане
Туристка с пятилетним сыном пропали во время катания на сапе в Дагестане

А ранее сообщалось, что в России подскочили цены на купальники. Сейчас комплект в среднем стоит 2944 рубля. Помимо купальников и солнцезащитных кремов, среди летних товаров, которые подорожали, можно отметить портативные холодильники (цена выросла на 10%), кепки (+7%), очки от солнца (+6%) и устройства для приготовления льда (+4%).

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar