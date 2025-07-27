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Регион
27 июля, 11:49

В Турции зафиксирована рекордная для Европы температура — 50,5℃

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BTWImages

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BTWImages

В турецкой провинции Ширнак зафиксировали исторический температурный рекорд для континентальной Европы — столбики термометров достигли 50,5℃. Данные об этом приводит издание Tyrkie Today.

В других частях страны температура также превысила 40℃, при этом замеры осуществлялись в тени на двухметровой высоте. По информации издания, аномальная жара является частью общей тенденции потепления в регионе. Из-за экстремальных температур в восточных районах Антальи вспыхнули лесные пожары, перекинувшиеся на жилые кварталы Бурсы.

Огонь стремительно распространялся из-за рекордного зноя. Спасательные службы продолжают активные работы по тушению и локализации возгораний. В районе Карабюка, расположенном в 200 км к северу от Анкары, пожары бушуют уже более 70 часов.

Пламя приблизилось к строящейся российско-турецкой АЭС «Аккую». На объекте находятся более 10 тыс. российских специалистов. С утра 26 июля к тушению подключилась российская авиация — в регионе работают самолёты-амфибии Бе-200 и вертолёты Ми-8.

На Кипре второй день разрастаются пожары небывалой силы
На Кипре второй день разрастаются пожары небывалой силы

Ранее Life.ru сообщал, что на юге Турции из-за лесных пожаров пришлось эвакуировать более 1,3 тысячи человек из провинций Мерсин и Карабюк. Огонь вспыхнул в восточной части Антальи, а затем из-за экстремально высоких температур и порывистого ветра распространился на близлежащие территории. По словам министра сельского и лесного хозяйства Ибрагима Юмаклы, удалось локализовать семь очагов возгорания в шести провинциях.

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Александра Мышляева
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