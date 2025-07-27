В Баку объявили азербайджанцев древнейшим народом России
Бакинский дипломат Зульфугаров назвал азербайджанцев древнейшим народом России
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Этнических азербайджанцев можно уверенно считать одной из крупнейших национальных групп в Дербенте. Об этом сказал бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров, который занимал данную должность в период с 1998 по 1999 годы.
«Самым древним городом России является Дербент. Около 40% его населения — этнические азербайджанцы», — подчеркнул он. Цитату приводит портал minval.az.
Зульфугаров добавил, что связи между азербайджанцами и дагестанцами гораздо «больше, чем географические». По мнению дипломата, азербайджанцы являются «самым древним автохтонным населением России».
А ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования главе российского государства Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолёта Ан-24 в Амурской области.