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27 июля, 12:35

В Баку объявили азербайджанцев древнейшим народом России

Бакинский дипломат Зульфугаров назвал азербайджанцев древнейшим народом России

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

Этнических азербайджанцев можно уверенно считать одной из крупнейших национальных групп в Дербенте. Об этом сказал бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров, который занимал данную должность в период с 1998 по 1999 годы.

«Самым древним городом России является Дербент. Около 40% его населения — этнические азербайджанцы», — подчеркнул он. Цитату приводит портал minval.az.

Зульфугаров добавил, что связи между азербайджанцами и дагестанцами гораздо «больше, чем географические». По мнению дипломата, азербайджанцы являются «самым древним автохтонным населением России».

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А ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования главе российского государства Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолёта Ан-24 в Амурской области.

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Татьяна Миссуми
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