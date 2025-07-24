Алиев выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24 в Амурской области

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования главе российского государства Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолёта Ан-24 в Амурской области.

«В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю самые искренние соболезнования вам, родным и близким погибших», — сказано в телеграмме.