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24 июля, 15:01

Алиев выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24 в Амурской области

Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Bernd von Jutrczenka, © Life.ru.

Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Bernd von Jutrczenka, © Life.ru.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования главе российского государства Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолёта Ан-24 в Амурской области.

«В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю самые искренние соболезнования вам, родным и близким погибших», — сказано в телеграмме.

Также соболезнования выразило посольство Армении в России.

От самолёта почти ничего не осталось: Появилось первое видео с места крушения Ан-24 в Приамурье
От самолёта почти ничего не осталось: Появилось первое видео с места крушения Ан-24 в Приамурье

Напомним, 24 июля пассажирский Ан-24 потерпел крушение в Амурской области, обломки обнаружили в 15 километрах от города Тында. На борту в момент падения было 48 человек, из них: пятеро детей, семья врачей, известный хирург, летевший к внуку, учительница. Все они погибли. Причиной трагедии могла стать ошибка экипажа. В Амурской области и Хабаровском крае объявлен траур.

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Александра Вишнякова
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