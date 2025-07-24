Алиев выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24 в Амурской области
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования главе российского государства Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолёта Ан-24 в Амурской области.
«В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю самые искренние соболезнования вам, родным и близким погибших», — сказано в телеграмме.
Также соболезнования выразило посольство Армении в России.
Напомним, 24 июля пассажирский Ан-24 потерпел крушение в Амурской области, обломки обнаружили в 15 километрах от города Тында. На борту в момент падения было 48 человек, из них: пятеро детей, семья врачей, известный хирург, летевший к внуку, учительница. Все они погибли. Причиной трагедии могла стать ошибка экипажа. В Амурской области и Хабаровском крае объявлен траур.