Океаны нагрелись до предела и приблизили Землю к катастрофе

В 2023 году океаны достигли рекордных температур, что, по мнению учёных, может указывать на критический момент в климатических изменениях. Такие данные появились в исследовании, которое опубликовали в научном журнале Science Daily.

Анализ провели китайские специалисты во главе с Тяньюнем Донгом. Учёные зафиксировали, что морские волны тепла (МВТ) стали в четыре раза продолжительнее и охватили 96% площади мирового океана. В Северной Атлантике такие волны длились 525 дней, а в восточной части Тихого океана температура воды превысила норму на 1,63°C.

Исследователи связывают это с уменьшением облачности, ослаблением ветров и изменениями в океанических течениях. Они считают, что аномальные показатели могут сигнализировать о серьёзных сдвигах в климатической системе планеты, угрожая морским экосистемам, нанося ущерб кораллам и создавая риски для рыболовства и аквакультуры.

Морские волны тепла – это продолжительные периоды аномально высокой температуры поверхности океана.