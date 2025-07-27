Племя людоедов из Амазонии оказалось снова в опасности, в этот раз из-за Библии

Евангелические миссионеры тайно сбрасывают с беспилотников аудиоустройства с библейскими текстами на территории проживания неконтактных племён Амазонии. В долине Жавари, у границы Бразилии и Перу, среди народа корубо обнаружены как минимум семь солнечных устройств, непрерывно транслирующих религиозные тексты на португальском и испанском. Об этом стало известно благодаря расследованию The Guardian и бразильского издания O Globo.

«Совместное расследование газеты Guardian и бразильской газеты O Globo показало, что среди представителей народа корубо в долине Жавари, недалеко от границы Бразилии и Перу, появились устройства на солнечных батареях, воспроизводящие библейские тексты на португальском и испанском языках», — пишет издание.

Эта деятельность нарушает официальную политику Бразилии, защищающую право изолированных народов на самоопределение и ограждающую их от внешних контактов, которые могут привести к смертоносным эпидемиям. Дело в том, что после первого контакта многие члены племени умерли из-за внешних инфекций, от которых они не имели никакой защиты.

Как отмечает издание, это не первая попытка — до пандемии аналогичную миссию пытались осуществить американские и бразильские евангелисты. Сейчас они используют более совершенные технологии, несмотря на законодательные запреты.

Племя корубо по подсчётам на 2024 год насчитывало менее 150 человек, но точное число неизвестно. Оно считалось вымершим, пока случайно не были обнаружены в 1996 году. Члены племени отличаются «смертоносным мастерством владения боевыми дубинками». Корубо не прочь иногда употребить в пищу человеческое мясо.