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Регион
27 июля, 13:13

США поставят ВСУ более 30 тысяч «умных» систем для управления роями дронов

FT: Auterion до конца года передаст Киеву 33 тыс. ИИ-систем для управления БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Американская компания Auterion поставит Украине 33 тыс. комплектов для ИИ-управления ударных дронов в рамках контракта с Пентагоном на $50 млн. Об этом заявил глава фирмы Лоренц Мейер в интервью Financial Times.

«Мы отправили тысячи [таких систем]. Теперь мы отправим десятки тысяч. То, что мы предлагаем, — это скачок вперед по сравнению с тем, что происходит на поле боя прямо сейчас. Мы переходим к нацеливанию и управлению роем [беспилотников] на основе ИИ», приводит его слова издание.

Он уточнил, что финальный выбор целей остаётся за человеком, а технология основана на мини-компьютерах Skynode, преобразующих обычные дроны в автономные системы. По словам CEO, комплексы устойчивы к РЭБ и отслеживают движущиеся цели на расстоянии до 1 км.

Поставки запланированы до конца 2024 года. Контракт заключён в рамках военной помощи Пентагона Украине. В Auterion подчёркивают, что это крупнейшее развёртывание ИИ-роёв в реальных боевых условиях.

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Ранее Life.ru рассказывал, что армия Китая провела успешные испытания нового лазерного вооружения. Мобильная установка сбила дрон-мишень на удалении в несколько километров. Также ВС КНР продемонстрировали работу разных видов беспилотников.

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Юрий Лысенко
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