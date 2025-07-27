США поставят ВСУ более 30 тысяч «умных» систем для управления роями дронов

Американская компания Auterion поставит Украине 33 тыс. комплектов для ИИ-управления ударных дронов в рамках контракта с Пентагоном на $50 млн. Об этом заявил глава фирмы Лоренц Мейер в интервью Financial Times.

«Мы отправили тысячи [таких систем]. Теперь мы отправим десятки тысяч. То, что мы предлагаем, — это скачок вперед по сравнению с тем, что происходит на поле боя прямо сейчас. Мы переходим к нацеливанию и управлению роем [беспилотников] на основе ИИ», — приводит его слова издание.

Он уточнил, что финальный выбор целей остаётся за человеком, а технология основана на мини-компьютерах Skynode, преобразующих обычные дроны в автономные системы. По словам CEO, комплексы устойчивы к РЭБ и отслеживают движущиеся цели на расстоянии до 1 км.

Поставки запланированы до конца 2024 года. Контракт заключён в рамках военной помощи Пентагона Украине. В Auterion подчёркивают, что это крупнейшее развёртывание ИИ-роёв в реальных боевых условиях.