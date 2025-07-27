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27 июля, 13:30

Авария на внешней стороне МКАД парализовала движение на километр

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bilanol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bilanol

На 26-м километре внешней стороны МКАД в районе съезда №26 произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщил телеграм-канал «Дептранс. Оперативно».

По данным источника, на месте работают экстренные службы, а обстоятельства аварии и количество пострадавших пока уточняются. Движение в районе происшествия затруднено, образовалась пробка протяжённостью 1,2 километра. В Департаменте транспорта рекомендовали водителям заранее планировать и использовать альтернативные маршруты.

«На внешней стороне 26 км МКАД (в районе съезда №26) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в петербургском аэропорту Пулково произошло ДТП со спецтранспортом. Грузовик фирмы «Аэромар», которая обеспечивает доставку авиационного питания, задел внешнюю отделку терминала при выполнении манёвров.

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Александра Мышляева
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