Авария на внешней стороне МКАД парализовала движение на километр

На 26-м километре внешней стороны МКАД в районе съезда №26 произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщил телеграм-канал «Дептранс. Оперативно».

По данным источника, на месте работают экстренные службы, а обстоятельства аварии и количество пострадавших пока уточняются. Движение в районе происшествия затруднено, образовалась пробка протяжённостью 1,2 километра. В Департаменте транспорта рекомендовали водителям заранее планировать и использовать альтернативные маршруты.

«На внешней стороне 26 км МКАД (в районе съезда №26) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.