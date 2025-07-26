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26 июля, 13:10

9-летняя девочка и два водителя погибли при наезде фуры на М-5 в Подмосковье

Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

Грузовик протаранил стоящие автомобили в Подмосковье, погибли три человека, включая ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Фото © Telegram / Подмосковная полиция

Фото © Telegram / Подмосковная полиция

По данным ведомства, авария произошла утром на 59-м километре автодороги М-5 «Урал» в сторону Москвы. Предварительно установлено, что 47-летний водитель грузовика Scania с полуприцепом врезался в Lexus и Lada, остановившиеся на обочине после другого ДТП.

В результате столкновения погибли оба водителя легковых машин, а также 9-летняя девочка, находившаяся в одном из автомобилей. В ГИБДД подчеркнули, что проверка продолжается, а по её итогам будет принято процессуальное решение.

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Минивэн протаранил фуру под Ульяновском, погибли три человека

Ранее Life.ru писал, что в Тамбове автомобиль протаранил пешеходов на пешеходном переходе. По словам свидетелей, пешеходы начали переходить дорогу по «зебре» на разрешающий зелёный сигнал светофора, когда на большой скорости в них врезалась машина. В результате происшествия погибла девушка, ещё трое людей получили травмы.

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Александра Мышляева
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