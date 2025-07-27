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Регион
27 июля, 13:30

«Завтра будут «Грады»: У отеля российских саблистов в Грузии взорвали петарды и сожгли триколор

У отеля российских фехтовальщиков в Тбилиси взорвали петарды и сожгли триколор

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fotokostic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fotokostic

В столице Грузии, где с 22 по 30 июля проходит чемпионат мира по фехтованию, неизвестные взорвали фейерверк у отеля в Тбилиси, где разместились российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе. А провокаторы из разных неправительственных организаций страны сожгли флаг России, кадры транслировала телекомпания «ТВ Пирвели».

Позже у спортивной арены появился провокационный баннер с надписью: «Сегодня фейерверк, а завтра будут «Грады», а также заявлением, что российским участникам «здесь не рады». Журналисты не исключают, что эти действия могли быть организованы одними и теми же лицами.

На момент происшествий российская сборная практически завершила выступления на турнире. Исключение составляет лишь дуэль саблисток Яны Егорян и Александры Михайловой в 1/16 финала. Сборная России выступает на ЧМ в полном составе впервые с 2019 года.

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А украинский спортсмен Виталий Пристай, завоевавший бронзу на молодёжном чемпионате мира по гребле на каноэ, демонстративно отказался от рукопожатия с победителем — российским атлетом Сергеем Свинарёвым.

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Анастасия Никонорова
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