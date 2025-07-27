В России 1 сентября откроется новое военное училище

В Нижегородской области утвердили создание высшего военно-инженерного командного училища. Оно начнёт готовить высококвалифицированных военных инженеров, обучение которых будет основано на опыте, полученном в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«В России будет сознано новое высшее военно-инженерное командное училище, которое расположится в Нижегородской области. Распоряжение об этом подписано», — говорится в сообщении.

Разместится новое учебное заведение на базе 210 Межвидового регионального учебного центра Минобороны. Открытие училища позволит увеличить число выпускаемых специалистов, обладающих современными знаниями и навыками, необходимыми для эффективной работы в условиях современных военных действий. Завершение всех организационных мероприятий запланировано на 1 сентября 2025 года.