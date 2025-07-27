Макрон начал дерзко угрожать России
Макрон пообещал продолжить поддержку Украины и усилить давление на Россию
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Франция намерена усиливать давление на Россию ради Украины. Дерзкое заявление сделал президент республики Эмманюэль Макрон в социальной сети X.
«Мы продолжаем укреплять помощь Украине и усиливать давление на Россию», — сказано в публикации французского лидера.
Life.ru рассказывал, как в середине месяца Эмманюэль Макрон выступил перед французскими военнослужащими с речью. Он призвал ввести всеобщую воинскую обязанность и сделать так, чтобы «республику снова боялись». Видимо он считает, что уже достиг этой цели, раз бросается угрозами в адрес Российской Федерации.