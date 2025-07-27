Макрон начал дерзко угрожать России

Life.ru рассказывал, как в середине месяца Эмманюэль Макрон выступил перед французскими военнослужащими с речью. Он призвал ввести всеобщую воинскую обязанность и сделать так, чтобы «республику снова боялись». Видимо он считает, что уже достиг этой цели, раз бросается угрозами в адрес Российской Федерации.