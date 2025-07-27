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Регион
27 июля, 13:40

Макрон начал дерзко угрожать России

Макрон пообещал продолжить поддержку Украины и усилить давление на Россию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Франция намерена усиливать давление на Россию ради Украины. Дерзкое заявление сделал президент республики Эмманюэль Макрон в социальной сети X.

«Мы продолжаем укреплять помощь Украине и усиливать давление на Россию», — сказано в публикации французского лидера.

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Life.ru рассказывал, как в середине месяца Эмманюэль Макрон выступил перед французскими военнослужащими с речью. Он призвал ввести всеобщую воинскую обязанность и сделать так, чтобы «республику снова боялись». Видимо он считает, что уже достиг этой цели, раз бросается угрозами в адрес Российской Федерации.

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Юрий Лысенко
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