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Регион
27 июля, 13:53

Автобус с 40 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся в Башкирии

Обложка © Telegram/Госавтоинспекция Башкортостана

Обложка © Telegram/Госавтоинспекция Башкортостана

Автобус Higer с десятками пассажиров опрокинулся на 35-м километре автодороги Малояз-Верхние Киги в Кигинском районе Башкортостана. Как сообщает ГИБДД, виновником аварии стал 38-летний водитель.

«38-летний житель Удмуртской Республики, управляя автобусом Higer не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — рассказали в управлении предварительную версию.

В автобусе находилось 40 пассажиров. Данные о возможных пострадавших уточняются. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Обстоятельства случившегося выясняются.

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Ранее сообщалось, что в турецком городе Серик случилось ДТП с российскими туристами. Автобус с 33 отдыхающими потерял управление при подъезде к мосту. Водитель, чтобы не допустить падения в воду, специально врезался в разделительный барьер.

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Анастасия Никонорова
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