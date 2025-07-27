Автобус с 40 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся в Башкирии

Автобус Higer с десятками пассажиров опрокинулся на 35-м километре автодороги Малояз-Верхние Киги в Кигинском районе Башкортостана. Как сообщает ГИБДД, виновником аварии стал 38-летний водитель.

«38-летний житель Удмуртской Республики, управляя автобусом Higer не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — рассказали в управлении предварительную версию.

В автобусе находилось 40 пассажиров. Данные о возможных пострадавших уточняются. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Обстоятельства случившегося выясняются.