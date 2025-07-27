В США назвали новые сроки для реализации плана Трампа по Украине

Для реализации плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине могут потребоваться годы. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц в интервью Fox News.

«Это лишь первые шесть месяцев президентства Трампа. На решение этой проблемы может уйти несколько лет», — указал он.

При этом Флейц выразил уверенность в способности Трампа добиться прекращения огня между сторонами конфликта.