В США назвали новые сроки для реализации плана Трампа по Украине
Флейц: У Трампа на решение украинского конфликта могут уйти несколько лет
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Для реализации плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине могут потребоваться годы. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц в интервью Fox News.
«Это лишь первые шесть месяцев президентства Трампа. На решение этой проблемы может уйти несколько лет», — указал он.
При этом Флейц выразил уверенность в способности Трампа добиться прекращения огня между сторонами конфликта.
Ранее стало известно, что глава Белого дома всё ещё проявляет интерес к разрешению конфликта на Украине. Президент Штатов также ожидает от России конкретных шагов для его завершения. Несмотря на то, что он не является инициатором данного конфликта, всё равно хочет его завершения.