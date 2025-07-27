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Регион
27 июля, 16:14

В США назвали новые сроки для реализации плана Трампа по Украине

Флейц: У Трампа на решение украинского конфликта могут уйти несколько лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Для реализации плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине могут потребоваться годы. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц в интервью Fox News.

«Это лишь первые шесть месяцев президентства Трампа. На решение этой проблемы может уйти несколько лет», — указал он.

При этом Флейц выразил уверенность в способности Трампа добиться прекращения огня между сторонами конфликта.

Стало известно, кто не даёт Трампу закончить конфликт на Украине
Стало известно, кто не даёт Трампу закончить конфликт на Украине

Ранее стало известно, что глава Белого дома всё ещё проявляет интерес к разрешению конфликта на Украине. Президент Штатов также ожидает от России конкретных шагов для его завершения. Несмотря на то, что он не является инициатором данного конфликта, всё равно хочет его завершения.

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Наталья Афонина
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