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Регион
27 июля, 14:28

Переход в стан врагов: В России предостерегли захотевшую в НАТО Австрию от роковой ошибки

Депутат ГД Новиков посчитал абсолютно нелогичным желание Австрии вступить в НАТО

Обложка © Shuttertock / FOTODOM / ElenaZet

Обложка © Shuttertock / FOTODOM / ElenaZet

Преимуществом Австрии всегда являлся нейтральный статус, поэтому её желание вступить в НАТО кажется абсолютно нелогичным, отметил депутат Госдумы Дмитрий Новиков. По его словам, нейтральный статус не только гарантировал безопасность, но и освобождал Вену от больших военных расходов.

«Поэтому говорить о том, что Россия является некой угрозой для Австрии, довольно забавно. Россия в принципе не рассматривает Австрию как какого-то оппонента или враждебную сторону <...> Что касается вступления страны в НАТО, то как раз блок НАТО Москва рассматривает как некую враждебную структуру», — подчеркнул парламентарий.

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Он также заявил, что вступление Австрии в НАТО будет означать переход на сторону агрессивно настроенных к России государств. Однако членство страны во враждебном к Москве блоке лишь «ухудшит вопросы её безопасности», уверен собеседник «Ленты.ру».

«Логика австрийских политиков в данном случае выглядит абсолютно искажённой, переворачивающей всё с ног на голову, несоответствующей объективной реальности», — заключил депутат ГД РФ.

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Напомним, в Австрии собираются обсудить возможность отказа от нейтралитета и присоединения к НАТО. Об этом заявила министр иностранных дел Беате Майнль-Райзингер, признав при этом, что вступление в военный блок пока не находит широкой поддержки в стране.

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Борис Эльфанд
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