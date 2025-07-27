Переход в стан врагов: В России предостерегли захотевшую в НАТО Австрию от роковой ошибки

Преимуществом Австрии всегда являлся нейтральный статус, поэтому её желание вступить в НАТО кажется абсолютно нелогичным, отметил депутат Госдумы Дмитрий Новиков. По его словам, нейтральный статус не только гарантировал безопасность, но и освобождал Вену от больших военных расходов.

«Поэтому говорить о том, что Россия является некой угрозой для Австрии, довольно забавно. Россия в принципе не рассматривает Австрию как какого-то оппонента или враждебную сторону <...> Что касается вступления страны в НАТО, то как раз блок НАТО Москва рассматривает как некую враждебную структуру», — подчеркнул парламентарий.

Он также заявил, что вступление Австрии в НАТО будет означать переход на сторону агрессивно настроенных к России государств. Однако членство страны во враждебном к Москве блоке лишь «ухудшит вопросы её безопасности», уверен собеседник «Ленты.ру».

«Логика австрийских политиков в данном случае выглядит абсолютно искажённой, переворачивающей всё с ног на голову, несоответствующей объективной реальности», — заключил депутат ГД РФ.