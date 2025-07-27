«Небо подружилось с Барби»: «Розовый дождь» покорил жителей Читы и гостей Забайкаля

В Забайкальском крае заметили необычное природное явление — «розовый дождь». Жители и гости Читы запечатлели на камеры красивое, но дождливое небо. Необычные фото заполонили Интернет в июльский день.

Над Читой дождь пошёл из розовых туч. Фото © Telegram/Chita.Ru | Новости Читы

Над Читой дождь пошёл из розовых туч. Фото © Telegram/Chita.Ru | Новости Читы

«И это всё моя Чита, красота. Вот он, резко континентальный наш климат, классно...» — пишут местные жители, заявляя, что сегодня небо подружилось с Барби.

Кстати, такой розовый оттенок дождя, как правило, объясняется рассеиванием света в атмосфере, особенно при наличии в ней пыли. Зачастую это связано с африканской пылью, переносимой ветром на значительные расстояния в верхние слои атмосферы и впоследствии выпадающей вместе с дождём.

Бояться такой красоты не стоит. В данном случае советуем смотреть на небо только с наслаждением, а также прятаться от дождя и грозы.