Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 15:27

«Небо подружилось с Барби»: «Розовый дождь» покорил жителей Читы и гостей Забайкаля

Необычное природное явление в виде «розового дождя» и грозы заметили в Чите

Над Читой дождь пошёл из розовых туч. Обложка © Telegram/Chita.Ru | Новости Читы

Над Читой дождь пошёл из розовых туч. Обложка © Telegram/Chita.Ru | Новости Читы

В Забайкальском крае заметили необычное природное явление — «розовый дождь». Жители и гости Читы запечатлели на камеры красивое, но дождливое небо. Необычные фото заполонили Интернет в июльский день.

Над Читой дождь пошёл из розовых туч. Фото © Telegram/Chita.Ru | Новости Читы

Над Читой дождь пошёл из розовых туч. Фото © Telegram/Chita.Ru | Новости Читы

Над Читой дождь пошёл из розовых туч. Фото © Telegram/Chita.Ru | Новости Читы

Над Читой дождь пошёл из розовых туч. Фото © Telegram/Chita.Ru | Новости Читы

«И это всё моя Чита, красота. Вот он, резко континентальный наш климат, классно...» — пишут местные жители, заявляя, что сегодня небо подружилось с Барби.

Кстати, такой розовый оттенок дождя, как правило, объясняется рассеиванием света в атмосфере, особенно при наличии в ней пыли. Зачастую это связано с африканской пылью, переносимой ветром на значительные расстояния в верхние слои атмосферы и впоследствии выпадающей вместе с дождём.

Бояться такой красоты не стоит. В данном случае советуем смотреть на небо только с наслаждением, а также прятаться от дождя и грозы.

Август 2025 в России: в каких городах будут изнывать от жары, а где тонуть от дождей?
Август 2025 в России: в каких городах будут изнывать от жары, а где тонуть от дождей?

Ранее стало известно, что по всему миру учёные зафиксировали тревожную тенденцию роста концентраций трифторуксусной кислоты (TFA) в различных видах осадков. Такой синтетический компонент проникает в окружающую среду через промышленные выбросы. На данный момент эксперты не пришли к единому мнению относительно уровня опасности этого соединения.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Забайкальский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar