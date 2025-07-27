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27 июля, 15:42

Путин посетил Морской собор в Кронштадте и приложился к мощам Николая Чудотворца

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Президент РФ Владимир Путин посетил Морской собор святителя Николая Чудотворца в Кронштадте в День Военно-Морского Флота (ВМФ). Главу государства встретил сам настоятель храма и даже провёл краткую экскурсию. Кадры визита президента публикует пресс-служба Кремля.

Путин посетил Морской собор святителя Николая Чудотворца. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Путин приложился к иконе и мощам святителя Николая Чудотворца, затем прочитал молитву и перекретился. Кроме того, президент поставил свечи за упокой.

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Ранее сообщалось, что Путин совершил рабочую поездку на фрегат «Адмирал Григорович», экипаж которого сегодня успешно отразил атаку вражеских беспилотников вблизи Санкт-Петербурга. Российский лидер ознакомился с работой командного пункта, вручил награды отличившимся военнослужащим и подписал документы о присвоении капитану корабля очередного воинского звания.

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Татьяна Миссуми
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