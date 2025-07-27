Путин посетил Морской собор в Кронштадте и приложился к мощам Николая Чудотворца
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Президент РФ Владимир Путин посетил Морской собор святителя Николая Чудотворца в Кронштадте в День Военно-Морского Флота (ВМФ). Главу государства встретил сам настоятель храма и даже провёл краткую экскурсию. Кадры визита президента публикует пресс-служба Кремля.
Путин посетил Морской собор святителя Николая Чудотворца. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Путин приложился к иконе и мощам святителя Николая Чудотворца, затем прочитал молитву и перекретился. Кроме того, президент поставил свечи за упокой.
Ранее сообщалось, что Путин совершил рабочую поездку на фрегат «Адмирал Григорович», экипаж которого сегодня успешно отразил атаку вражеских беспилотников вблизи Санкт-Петербурга. Российский лидер ознакомился с работой командного пункта, вручил награды отличившимся военнослужащим и подписал документы о присвоении капитану корабля очередного воинского звания.