Путин посетил Морской собор в Кронштадте и приложился к мощам Николая Чудотворца

Президент РФ Владимир Путин посетил Морской собор святителя Николая Чудотворца в Кронштадте в День Военно-Морского Флота (ВМФ). Главу государства встретил сам настоятель храма и даже провёл краткую экскурсию. Кадры визита президента публикует пресс-служба Кремля.

Путин посетил Морской собор святителя Николая Чудотворца. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Путин приложился к иконе и мощам святителя Николая Чудотворца, затем прочитал молитву и перекретился. Кроме того, президент поставил свечи за упокой.