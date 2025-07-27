Матвиенко прибыла в Женеву на VI Всемирную конференцию спикеров парламентов
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Женеву на VI Всемирную конференцию спикеров парламентов. Мероприятие пройдёт с 28 по 30 июля. Кадры из женевского аэропорта публикует телеграм-канал Совфеда.
Валентина Матвиенко прибыла в Женеву. Видео © Telegram / Совет Федерации
«Валентина Матвиенко выступит на шестой Всемирной конференции спикеров парламентов в рамках Общей дискуссии «Мир в смятении: парламентское сотрудничество и многосторонний подход к решению проблем во имя мира, справедливости и процветания каждого», — говорится в тексте.
В составе российской делегации также зампредседателя СФ Константин Косачев, зампредседателя Государственной Думы Пётр Толстой, председатель Комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее президент России Владимир Путин провёл встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, в ходе которой обсудил итоги весенней парламентской сессии. Матвиенко представила подробный доклад о результатах работы верхней палаты парламента. Особое внимание было уделено структурным изменениям в российской экономике и решению социально значимых вопросов.
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