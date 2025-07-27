Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Женеву на VI Всемирную конференцию спикеров парламентов. Мероприятие пройдёт с 28 по 30 июля. Кадры из женевского аэропорта публикует телеграм-канал Совфеда.

Валентина Матвиенко прибыла в Женеву. Видео © Telegram / Совет Федерации

«Валентина Матвиенко выступит на шестой Всемирной конференции спикеров парламентов в рамках Общей дискуссии «Мир в смятении: парламентское сотрудничество и многосторонний подход к решению проблем во имя мира, справедливости и процветания каждого», — говорится в тексте.

В составе российской делегации также зампредседателя СФ Константин Косачев, зампредседателя Государственной Думы Пётр Толстой, председатель Комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.