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Регион
27 июля, 17:16

Глава МИД Ирана сообщил о попытке покушения со стороны Израиля

Глава МИД Ирана Аракчи: Израиль в июне планировал совершить покушение

Обложка © ТАСС/Карпухин Сергей

Обложка © ТАСС/Карпухин Сергей

Аббас Аракчи, глава внешнеполитического ведомства Ирана, рассказал о том, что в июне израильские спецслужбы планировали его убийство. В интервью, посвящённом эскалации ирано-израильского конфликта, глава МИД страны сообщил, что в здании напротив его дома была обнаружена взрывчатка.

«В районе, где мы живём, в доме напротив была заложена бомба», сказал он.

По словам Аракчи, угрозы продолжились во время его визита в Турцию на заседание Совета глав МИД Организации исламского сотрудничества. Иранского министра неоднократно предупреждали о слежке с помощью израильских беспилотников, что вынуждало его команду принимать повышенные меры безопасности, включая отключение средств связи.

Это заявление прозвучало на фоне открытой фазы конфликта между Тегераном и Тель-Авивом, который особенно обострился в июне текущего года. Иранский министр не уточнил, были ли задержаны подозреваемые в организации покушения.

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Ранее иранский президент Масуд Пезешкиан предупредил о возможных ответных ударах по израильским объектам в случае новых атак на территорию Исламской Республики. Глава государства заявил о готовности вооружённых сил страны к любому развитию событий.

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Анастасия Никонорова
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