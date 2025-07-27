Глава МИД Ирана сообщил о попытке покушения со стороны Израиля

Аббас Аракчи, глава внешнеполитического ведомства Ирана, рассказал о том, что в июне израильские спецслужбы планировали его убийство. В интервью, посвящённом эскалации ирано-израильского конфликта, глава МИД страны сообщил, что в здании напротив его дома была обнаружена взрывчатка.

«В районе, где мы живём, в доме напротив была заложена бомба», — сказал он.

По словам Аракчи, угрозы продолжились во время его визита в Турцию на заседание Совета глав МИД Организации исламского сотрудничества. Иранского министра неоднократно предупреждали о слежке с помощью израильских беспилотников, что вынуждало его команду принимать повышенные меры безопасности, включая отключение средств связи.

Это заявление прозвучало на фоне открытой фазы конфликта между Тегераном и Тель-Авивом, который особенно обострился в июне текущего года. Иранский министр не уточнил, были ли задержаны подозреваемые в организации покушения.