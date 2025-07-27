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Регион
27 июля, 16:38

Российские силы ПВО за день сбили 72 дрона над Азовским морем и регионами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Российские системы ПВО за сутки сбили 72 украинских беспилотника над несколькими регионами страны и акваторией Азовского моря. Данные о результатах работы противовоздушной обороны предоставило Минобороны РФ.

С 05:40 до 18:00 мск военные уничтожили и перехватили 72 дрона самолётного типа. Больше всего — 51 аппарат — сбили над Ленинградской областью в период с 06:25 до 09:40 мск. Ещё пять беспилотников ликвидировали над Брянской областью, четыре — над Калужской, три — над Новгородской и столько же над Курской. По два дрона сбили над Нижегородской и Белгородской областями, а также над Азовским морем, один — над Смоленской областью.

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Ранее сообщалось, что за сутки российские системы ПВО успешно нейтрализовали 3 реактивные снаряды типа «Вампир» и 291 беспилотник авиационного типа. В ходе операций также были ликвидированы 2 управляемые авиабомбы. Информацию раскрыли в Минобороны.

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Александра Мышляева
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