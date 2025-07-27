Российские силы ПВО за день сбили 72 дрона над Азовским морем и регионами
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Российские системы ПВО за сутки сбили 72 украинских беспилотника над несколькими регионами страны и акваторией Азовского моря. Данные о результатах работы противовоздушной обороны предоставило Минобороны РФ.
С 05:40 до 18:00 мск военные уничтожили и перехватили 72 дрона самолётного типа. Больше всего — 51 аппарат — сбили над Ленинградской областью в период с 06:25 до 09:40 мск. Ещё пять беспилотников ликвидировали над Брянской областью, четыре — над Калужской, три — над Новгородской и столько же над Курской. По два дрона сбили над Нижегородской и Белгородской областями, а также над Азовским морем, один — над Смоленской областью.
Ранее сообщалось, что за сутки российские системы ПВО успешно нейтрализовали 3 реактивные снаряды типа «Вампир» и 291 беспилотник авиационного типа. В ходе операций также были ликвидированы 2 управляемые авиабомбы. Информацию раскрыли в Минобороны.