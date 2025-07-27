Русофобские выходки: Российские дипломаты осудили сожжение триколора в Тбилиси
Секция интересов РФ в Грузии осудила сожжение российского флага в Тбилиси
Вид на Тбилиси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / monticello
В секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии осудили инцидент с сожжением российского флага у гостиницы, где проживают российские фехтовальщики. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Обратили внимание на очередные русофобские выходки, предпринятые известной группой политически ангажированных лиц против отечественных спортсменов, принимающих участие (в нейтральном статусе) в проходящем в Тбилиси Чемпионате мира по фехтованию», — заявили агентству в секции интересов РФ.
В заявлении подчёркивается, что подобные провокации направлены на разжигание антироссийских настроений и подрыв репутации Грузии как страны-организатора. В секции интересов выразили надежду, что грузинские власти примут меры для обеспечения безопасности участников чемпионата и предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Напомним, сегодня в Тбилиси, где проводится чемпионат мира по фехтованию, группа неизвестных взорвала фейерверк у гостиницы, где располагались спортсмены из РФ. После этого провокаторы из НПО подожгли российский флаг, скандируя «Сегодня фейерверк, а завтра будут «Грады», русским тут не рады».