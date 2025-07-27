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Регион
27 июля, 17:59

Русофобские выходки: Российские дипломаты осудили сожжение триколора в Тбилиси

Секция интересов РФ в Грузии осудила сожжение российского флага в Тбилиси

Вид на Тбилиси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / monticello

Вид на Тбилиси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / monticello

В секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии осудили инцидент с сожжением российского флага у гостиницы, где проживают российские фехтовальщики. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Обратили внимание на очередные русофобские выходки, предпринятые известной группой политически ангажированных лиц против отечественных спортсменов, принимающих участие (в нейтральном статусе) в проходящем в Тбилиси Чемпионате мира по фехтованию»,заявили агентству в секции интересов РФ.

В заявлении подчёркивается, что подобные провокации направлены на разжигание антироссийских настроений и подрыв репутации Грузии как страны-организатора. В секции интересов выразили надежду, что грузинские власти примут меры для обеспечения безопасности участников чемпионата и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

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Напомним, сегодня в Тбилиси, где проводится чемпионат мира по фехтованию, группа неизвестных взорвала фейерверк у гостиницы, где располагались спортсмены из РФ. После этого провокаторы из НПО подожгли российский флаг, скандируя «Сегодня фейерверк, а завтра будут «Грады», русским тут не рады».

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Юрий Лысенко
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