Российская саблистка Егорян взяла первое место на ЧМ по фехтованию в Тбилиси

Российская саблистка Яна Егорян завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси, став трёхкратной чемпионкой мира. В финальном поединке спортсменка одержала победу над полькой Сюзанной Цеслар с результатом 15:11.

Для 31-летней российской фехтовальщицы эта победа стала первой в личном первенстве на чемпионатах мира. При этом в прошлом она уже дважды выигрывала золото в командных соревнованиях.

Яна Егорян является двукратной олимпийской чемпионкой и шестикратной чемпионкой Европы. Её последний успех на мировом первенстве до нынешнего турнира датируется 2019 годом, когда она победила в командных соревнованиях.