Российская саблистка Егорян взяла первое место на ЧМ по фехтованию в Тбилиси
Яна Егорян. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Российская саблистка Яна Егорян завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси, став трёхкратной чемпионкой мира. В финальном поединке спортсменка одержала победу над полькой Сюзанной Цеслар с результатом 15:11.
Для 31-летней российской фехтовальщицы эта победа стала первой в личном первенстве на чемпионатах мира. При этом в прошлом она уже дважды выигрывала золото в командных соревнованиях.
Яна Егорян является двукратной олимпийской чемпионкой и шестикратной чемпионкой Европы. Её последний успех на мировом первенстве до нынешнего турнира датируется 2019 годом, когда она победила в командных соревнованиях.
На текущем чемпионате мира российские фехтовальщики уже завоевали три медали. Ранее серебряные награды получили женская команда шпажисток и рапирист Кирилл Бородачев. Все российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Чемпионат мира по фехтованию завершится 30 июля.
Ранее Life.ru рассказывал о достижении российского рапириста Кирилла Бородачёва. Он взял второе место на чемпионате мира в Грузии, уступив в финале гонконгскому фехтовальщику Чун Йин Райану Чою 15:9. К слову, пребывание российских спортсменов в Тбилиси не обошлось без неприятных моментов: сегодня у гостиницы, где расположились фехтовальщики, начали взрывать фейерверки, жечь российский триколор и скандировать совсем негостеприимные кричалки с посылом «Здесь вам не рады».