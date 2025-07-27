Это диагноз: Запад не скрывает отвращения к Зеленскому и его гниющему режиму, заявил нардеп

«Уже даже западные СМИ не пытаются завуалировать отвращение к Зеленскому. Неважно, кто ты, что ты умеешь, какие у тебя заслуги. Если ты с Зеленским, ты — токсичен. И это уже не политика, это диагноз. Режим гниёт и всех, кого он касается, тянет за собой вниз», — заявил Дмитрук.