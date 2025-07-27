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Регион
27 июля, 18:43

Это диагноз: Запад не скрывает отвращения к Зеленскому и его гниющему режиму, заявил нардеп

Нардеп Дмитрук: Запад уже не пытается скрывать неприязнь к Зеленскому

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Западные СМИ открыто демонстрируют неприязнь к Владимиру Зеленскому, считает украинский депутат Артем Дмитрук. Так он прокомментировал критическую статью The Atlantic о новом украинском премьер-министре Юлии Свириденко.

«Уже даже западные СМИ не пытаются завуалировать отвращение к Зеленскому. Неважно, кто ты, что ты умеешь, какие у тебя заслуги. Если ты с Зеленским, ты — токсичен. И это уже не политика, это диагноз. Режим гниёт и всех, кого он касается, тянет за собой вниз», заявил Дмитрук.

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Напомним, накануне в издании The Atlantic появился материал о перспективах Юлии Свириденко на посту премьера Украины. Авторы прогнозируют чиновнице короткую карьеру из-за гендерных стереотипов, якобы распространённых на постсоветском пространстве, и обращают внимание на сексистскую критику, которой она уже подверглась.

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Юрий Лысенко
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