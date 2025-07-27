Новому премьеру Украины Юлии Свириденко прочат потерю поста из-за сексизма

Новому премьер-министру Украины Юлии Свириденко пророчат короткую политическую карьеру из-за гендерных стереотипов, сообщает The Atlantic. Издание отмечает, что в адрес политика уже посыпалась сексистская критика.

Как пишет журнал, Свириденко столкнулась с недоверием, поскольку женщины в постсоветских странах редко занимают высшие государственные посты. Эксперты, опрошенные The Atlantic, указывают на системное пренебрежение к женщинам-лидерам в регионе.