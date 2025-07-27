Новому премьеру Украины Юлии Свириденко прочат потерю поста из-за сексизма
The Atlantic: Свириденко пророчат короткую карьеру из-за гендерных стереотипов
Обложка © Пресс-служба Зеленского
Новому премьер-министру Украины Юлии Свириденко пророчат короткую политическую карьеру из-за гендерных стереотипов, сообщает The Atlantic. Издание отмечает, что в адрес политика уже посыпалась сексистская критика.
Как пишет журнал, Свириденко столкнулась с недоверием, поскольку женщины в постсоветских странах редко занимают высшие государственные посты. Эксперты, опрошенные The Atlantic, указывают на системное пренебрежение к женщинам-лидерам в регионе.
По данным издания, Свириденко возглавила кабмин в сложный период, и её перспективы оценивают скептически как внутри Украины, так и за рубежом.
Напомним, Юлия Свириденко сменила на посту премьера Дениса Шмыгаля, который, в свою очередь возглавит Минобороны Украины. Народный депутат Марина Безуглая заявила, что родной брат нового премьера Виталий Свириденко покинул Киев, чтобы избежать призыва. Мужчина возглавляет Черниговскую областную федерацию стрельбы и, учитывая его возраст, подлежит мобилизации.