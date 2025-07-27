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Регион
27 июля, 19:44

Путину подарили изготовленный вручную макет фрегата Адмирал Григорович

Путин с макетом фрегата «Адмирал Григорович». Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Путин с макетом фрегата «Адмирал Григорович». Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Президент России Владимир Путин получил в подарок макет фрегата «Адмирал Григорович» во время посещения корабля. Об этом сообщили члены экипажа, которые лично вручили подарок главе РФ.

Российский лидер прибыл на борт фрегата в День ВМФ, где пообщался с моряками за чашкой чая. Экипаж преподнёс ему деревянную модель корабля, изготовленную вручную. Один из моряков пояснил, что макет создан с использованием подручных материалов и канцелярского ножа.

«Полностью ручная работа, из дерева сделана, ну и небольших подручных средств, и канцелярский нож. Нам будет очень приятно», — отметил он.

Путину подарили макет фрегата «Адмирал Григорович». Видео © Telegram / Кремль. Новости

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Ранее сообщалось, что Путин совершил рабочую поездку на фрегат «Адмирал Григорович», экипаж которого 27 июля успешно отразил атаку вражеских беспилотников вблизи Санкт-Петербурга. Президент России посетил центр управления, где лично вручил ордена отважным бойцам и утвердил приказ о повышении командира судна в звании.

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Александра Мышляева
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