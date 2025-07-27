Путину подарили изготовленный вручную макет фрегата Адмирал Григорович
Путин с макетом фрегата «Адмирал Григорович». Обложка © Telegram / Кремль. Новости
Президент России Владимир Путин получил в подарок макет фрегата «Адмирал Григорович» во время посещения корабля. Об этом сообщили члены экипажа, которые лично вручили подарок главе РФ.
Российский лидер прибыл на борт фрегата в День ВМФ, где пообщался с моряками за чашкой чая. Экипаж преподнёс ему деревянную модель корабля, изготовленную вручную. Один из моряков пояснил, что макет создан с использованием подручных материалов и канцелярского ножа.
«Полностью ручная работа, из дерева сделана, ну и небольших подручных средств, и канцелярский нож. Нам будет очень приятно», — отметил он.
Путину подарили макет фрегата «Адмирал Григорович». Видео © Telegram / Кремль. Новости
Ранее сообщалось, что Путин совершил рабочую поездку на фрегат «Адмирал Григорович», экипаж которого 27 июля успешно отразил атаку вражеских беспилотников вблизи Санкт-Петербурга. Президент России посетил центр управления, где лично вручил ордена отважным бойцам и утвердил приказ о повышении командира судна в звании.